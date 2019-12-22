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Konya B?y?k?ehir'den ilk kez beton yol uygulamas?

Konya B?y?k?ehir Belediyesi, Asl?m Caddesinde tamamen yerli malzemeler kullan?larak haz?rlanan kar???mla beton yol ?al??mas? yap?yor.

Bit?m i?erikli yol kaplamalar?ndan y?zde 30 daha ekonomik ve uzun ?m?rl? olmas? beklenilen beton yol ilk kez yap?l?yor.


Konya B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? U?ur ?brahim Altay, Ere?li Yolu ile Aksaray Yolu aras?nda ?nemli bir ba?lant? olan, sanayi sitelerini birbirine ba?layan ve ?zellikle y?ksek tonajl? ara?lar?n kulland??? Asl?m Caddesinde ilk kez beton yol uygulamas?n? hayata ge?irdiklerini s?yledi.



?Y?zde 30 daha ekonomik ve uzun ?m?rl? olmas?n? hedefledik?


Altyap? ?al??malar?n?n tamamlanmas?yla birlikte beton yol ?al??malar?n?n ?zel beton serici makinesiyle ba?lat?ld???n? s?yleyen Ba?kan Altay, ?Tamamen yerli malzemeler kullan?larak haz?rlanan kar???mla beton yol uygulamas? yap?yoruz. Bu ?al??ma, bit?m i?erikli yol kaplamalar?ndan y?zde 30 daha ekonomik ve uzun ?m?rl? olmas?n? hedefledik. ?al??ma, Asl?m Caddesinde 1.2 kilometre uzunlu?unda, 13.5 metre geni?li?indeki alanda uygulanan yeni sistem ba?ar?l? olursa daha geni? alana yayaca??z ve ?nemli bir tasarruf olacak? dedi.

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