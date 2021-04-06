Konya Büyükşehir'den İstiklal Marşı konulu kısa film yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına İstiklal Marşı temalı kısa film yarışması düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına İstiklal Marşı temalı kısa film yarışması düzenliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların eşsiz dizelerle tezahürü olduğunu belirtti. İstiklal Marşı'nın yazılmasına neden olan süreci belleklerde canlı tutmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın en önemli görev olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Altay, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına; İstiklal Marşımızın, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ve yaşamının, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızın konu edileceği bir kısa film yarışması düzenliyoruz. Ayrıca genç yönetmenlerimizin üretimlerine katkıda bulunmayı ve yeni üretilecek filmlere de destek olmayı amaçlıyoruz. Şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.

Son başvuru tarihi 15 Haziran 2021 olan yarışmada; birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca 5'er bin liradan da 3 adet mansiyon ödülü dağıtılacak. Yarışmaya belirlenen temaya uygun 2021 yılı içerisinde çekilmiş kısa filmler başvurabiliyor. Katılımcılar ayrıntılı genel katılım koşullarına istiklal.konya.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.