Konya Büyükşehirden karnelerini getiren çocuklara hediye tiyatro bileti

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak tiyatro bileti hediye ediyor. Konya Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarından olan ve sahnelediği ilk günden beri çok sevilen “Küçük Kara Balık” adlı oyun yarıyıl tatilinde bu kez karnelerini getiren çocukların ücretsiz olarak karşısına çıkıyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun için karnesini getiren çocuklara en fazla 2 bilet verilirken, biletler Selçuklu Kongre Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinden karnelerle birlikte alınabiliyor.

Yönetmenliği Çağatay Çiftçi tarafından gerçekleştirilen oyunda; annesi ile beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı oldukça merak ederek uzun bir yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceraları anlatılıyor.