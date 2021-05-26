Konya Büyükşehir'den LGS'ye hazırlanan öğrencilere katkı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehaneler, pandemi döneminde uzaktan eğitimle LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrenciler için ders anlatım videoları hazırladı. Türkiye genelindeki tüm 8'inci sınıf öğrencilerinin faydalanabildiği ders anlatımlarına Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan tüm öğrencilere sınav öncesinde önemli katkıda bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanelerin 9-14 yaş arasındaki Konyalı öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, ayrıca öğrencilerin derslerde ve sınavlarda başarılı olmaları için de çeşitli programlar hazırladığını söyledi. Özellikle pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitimle derslerine devam etmek zorunda kaldığını hatırlatan Başkan Altay, “Biz de çocuklarımızın derslerinden geri kalmaması için onlara katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Kur'an-ı Kerim olmak üzere 7 alanda ders video çekimleri gerçekleştirdik. Konya'da ve tüm Türkiye'de sınav heyecanı yaşayacak yavrularımız YouTube üzerinden bu hizmetten faydalanabiliyor. Her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin yanındayız. Sınava girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar dilerim” deDİ.

305 adet ders anlatım videosu hazırlandı

Bilgehanelerde öğrenciler için hazırlanan online dersler ve deneme sınavlarının yanında; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Sosyal Bilgiler ve Kur-an'ı Kerim'den toplamda 305 adet ders anlatım videosunun çekimleri yapıldı. Konya ve ülke genelinde sınava girecek tüm 8. sınıf öğrencileri Konya Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalından ders videolarına ulaşabiliyor.