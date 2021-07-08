Konya Büyükşehir'den “Telafide Ben De Varım Projesi”ne destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan “Telafide Ben de Varım” projesine destek veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyayı derinden etkileyen salgın sebebiyle eğitimin de ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, “Pandemi sürecinde öğrencilerimiz uzaktan derslerle eğitimlerine devam etmek zorunda kaldı. Eğitimde zor bir seneyi geride bıraktık. 1 Temmuz itibariyle başlayan normalleşmeyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı Telafide Ben de Varım projesi ile öğrencilerimize katkı sağlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Bilim Merkezi, Bilim Tırı, Bilgehaneler, Genç KOMEK Yaz Okulu, Spor Okulları gibi faaliyetlerle bakanlığımızın projesine destek veriyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konya Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampları başladı

“Telafide Ben De Varım” projesi kapsamında Konya Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampları eğitimlerine başladı. Bir ay sürecek yaz kamplarına 7-13 yaş arasındaki 280 öğrenci katılıyor. 21. yüzyıl becerileri ile tanıştırılacak öğrenciler, kendi ürünlerini yapabilecek, doğayı modelleyerek çevreye duyarlı yeni araçlar icat edebilecek. Öğrencilere STEM eğitimi ile disiplinler arası yeni bir bakış açısı kazandırılması hedeflenen eğitimlerde, öğrencilerin tasarım odaklı düşünerek yeni fikirler ortaya koyabilme yetisi kazandırılacak.

Bilim Tırı bilimi sevdirmek için yeniden yollarda

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi tarafından kurulan Bilim Tırı, 31 ilçede 6 bölüm ve 25 deney etkinliği ile yeniden yollara çıkıyor. Bilim Tırı, eğlenirken öğrenmeyi ve çocuklara bilimi sevdirmeyi hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya ve Türkiye genelinden 60 bin, Balkanlarda da bin öğrencinin katılımıyla çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere başladı. Yaz Okulu, bu yaz çevrimiçi eğitimlerin yanında öğrencilere pandemi kuralları doğrultusunda; yüzme, kamp, piknik ve atölye çalışmaları ile yüz yüze etkinlik ve aktiviteler düzenleyecek.

Bilgehanelerde yaz etkinlikleri hız kesmiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik hizmetlerinden olan Bilgehaneler, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitim modeli ile milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler olmak üzere üç başlıkta faaliyet yürütüyor. Bilgehaneler'de yaz etkinlikleri 4. sınıf hafızlık hazırlık ve 8. sınıf LGS erken hazırlık öğrencilerine bu etkinliklerin yanı sıra; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Sosyal Bilgiler dersleri de veriliyor. Ayrıca veliler için de yaz dönemi boyunca çeşitli seminerler de verilecek.

28 ilçede yaz spor okulları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki 6-16 yaş arasındaki çocukların yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmesi amacıyla 28 ilçede Yaz Spor Okulları'nı yeniden başlattı. 25 farklı branştaki faaliyetler kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tekvando, badminton, halter, güreş, karate, bocce, judo, jimnastik, satranç, dart, kick boks, masa tenisi, okçuluk, boks, halk oyunları, akıl ve zekâ oyunları, atletizm, bisiklet, kort tenisi, oryantiring, futsal branşlarında eğitimlere katılan öğrencilerin sağlıklı ve zinde kalmaları sağlanacak.