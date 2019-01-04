İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya Büyükşehir'den yeni otobüs hattı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 7 Ocak Pazartesi gününden itibaren Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 108 hat numarası ile otobüs seferleri başlatacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 7 Ocak Pazartesi gününden itibaren Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 108 hat numarası ile otobüs seferleri başlatacak.


Konya Büyükşehir Belediyesi, mevcut hatlara ilave olarak 7 Ocak Pazartesi gününden itibaren Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne otobüs seferleri başlatacak. 108 numaralı “Kılıçarslan - Meram Tıp Fakültesi” hattının güzergahı; Kültürpark, Vatan Caddesi, A. Hilmi Nalçacı Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Şair Seyfi Sokak, Eski Sille Caddesi, Adakale Caddesi, Şehit Ömer Halis Demir Caddesi, Beyşehir Caddesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi olacak. Hattın sefer saatlerine tarife panolarından ve atus.konya.bel.tr web adresinden ulaşılabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.