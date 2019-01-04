Konya Büyükşehir'den yeni otobüs hattı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 7 Ocak Pazartesi gününden itibaren Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 108 hat numarası ile otobüs seferleri başlatacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, mevcut hatlara ilave olarak 7 Ocak Pazartesi gününden itibaren Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne otobüs seferleri başlatacak. 108 numaralı “Kılıçarslan - Meram Tıp Fakültesi” hattının güzergahı; Kültürpark, Vatan Caddesi, A. Hilmi Nalçacı Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Şair Seyfi Sokak, Eski Sille Caddesi, Adakale Caddesi, Şehit Ömer Halis Demir Caddesi, Beyşehir Caddesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi olacak. Hattın sefer saatlerine tarife panolarından ve atus.konya.bel.tr web adresinden ulaşılabiliyor.