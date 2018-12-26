Konya Büyükşehir'den yoğun kar mesaisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sorunsuz geçmesi ve vatandaşların rahat bir kış geçirmesi adına merkez ve 31 ilçede 24 saat hizmet veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kış ayları gelmeden ekip ve ekipman hazırlıklarının yapıldığını, araç filolarının güçlendirildiğini belirterek, bereketiyle gelen kar yağışının günlük hayatı etkilememesi için ekiplerin Konya genelinde gereken çalışmaları gece gündüz demeden sürdürdüklerini dile getirdi.

Bin 900 personelle 7/24 Hizmet

Konya merkezdeki hazırlıklar kapsamında şehrin 25 farklı noktasında kar ve buzlanmaya karşı ekiplerin görev yaptığını kaydeden Altay, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız şehir merkezinde 25 noktada Acil Müdahale Ekipleri ile çalışıyor. Konya merkezin yanı sıra 28 ilçemize hizmet veren 7 bölge şefliğimizde personelimiz ve ekipmanlarımızla da yine vatandaşımızın hizmetindeyiz. 6 bin ton tuz ve bin ton buz çözücü-önleyici solüsyonumuz bulunuyor. Personelimiz kar yağışı esnasında şehir içi ana arterler, şehirlerarası bağlantı yolları, eğitim, sağlık kuruluşları ile diğer önem arz eden yollar başta olmak üzere şehir genelinde gece gündüz çalışarak yollarımızın açık kalmasını sağlıyor. Mahalleye dönüşen 45 köyümüze de traktörlere takılmak üzere kar bıçakları verdik. Oradaki görevliler de kar bıçağını traktöre takarak kar temizlemede ilk müdahaleyi yapıyor. Merkez ve ilçelerimizde bin 900 personel ve 400 araçla kış boyunca Konyalı hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız” dedi.

“Tüm gayretimiz hemşehrilerimizin rahat bir kış geçirmesi için”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin yanı sıra muhtarlarla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaparak, “Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz ana arterlerdeki kaldırımlarda, şehir meydanlarında, parklarda, hastane, okul ve cami gibi kamu tesislerinde, yaya üst ve altgeçitler ile yürüyüş yollarında kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Yoğun kar yağışı esnasında vatandaşlarımız her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Büyükşehir Belediyemizin Acil Çağrı Merkezi'ne 444 55 42 nolu numaradan ulaşabilirler. Vatandaşlarımızdan ricamız yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına asılsız ihbarlar konusunda biraz daha hassasiyet göstermeleridir. Yine kış şartlarının yaşandığı şu günlerde sürücülerimizin trafikte rahat ilerleyebilmeleri adına araçlarına kar lastiği takmaları ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.