Konya Büyükşehir'e en itibarlı yerel yönetim ödülü

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin en itibarlı Büyükşehir Belediyelerinden biri oldu.

Türkiye İtibar Akademisi yapılan Türkiye İtibar Endeksi Araştırmasında yerel yönetimler bazında Türkiye'nin en itibarlı Büyükşehir Belediyeleri açıklandı. Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen araştırmada aralarında yerel yönetimler, holdingler, enerji, eğitim, restoran, özel hastane, unlu mamuller, bankacılık, sigorta, turizm, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç gibi sektörlerdeki şirketlerin itibarı ölçüldü. Türkiye çapında 12 bin kişinin katıldığı araştırmada Konya Büyükşehir Belediyesi en itibarlı büyükşehir belediyelerinden biri oldu.

Türkiye ve sektör birincileri 28 Mayıs 2019 Salı günü Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Yerleşkesi Oditoryumu'nda düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.