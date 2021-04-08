Konya Büyükşehir'e toplu ulaşımda bir ödül daha

Toplu ulaşımda hayata geçirdiği yeniliklerle Türkiye'ye örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi kapsamında verilen Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nde “Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi” projesi ile Belediyecilik Ödülüne layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımda hayata geçirdiği uygulamalar ödül almaya devam ediyor. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanında çalışan kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek amacıyla her sene düzenlenen ve SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi kapsamında verilen Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nin 4'üncüsü gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Belediyecilik Ödülleri alanında “Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi” ile ödüle layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden ve bunları gündelik hayata entegre ederek toplu ulaşımda vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Altay, “Ödül alan Hat Yönetim Sistemimiz hemşehrilerimizin toplu ulaşımda aldıkları hizmeti iyileştirecek ve toplu taşımaya yapılacak yatırımların hemşehrilerimizin tam olarak ihtiyacını karşılamasını sağlayan yenilikçi, büyük veri teknolojilerinin kullanıldığı bir toplu taşıma analiz ve yönetim platformudur. Güncel verilerle Konya'da toplu taşıma hareketliliğinin durak seviyesinden tüm şehrin toplu taşıma ağına kadar anlaşılmasını sağlayan Hat Yönetim Sistemi; hemşehrilerimizin ulaşım ihtiyacının ön planda olduğu sürdürülebilir bir toplu taşıma sisteminin temelini oluşturuyor. Aldığımız ödülün şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi pandemi dolayısıyla 2022'ye ertelenirken ödüller, 4-5 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek ICSG'21 8. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarında gerçekleştirilecek ödül töreni ile takdim edilecek.