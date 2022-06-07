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Konya Büyükşehir'e Uluslararası Gastronomi Kitabı ödülü

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen Konya Mutfağı kitabı dünyanın en prestijli yemek kitabı ödülü olan Gourmand World Awards’da en iyi Gastronomi Turizmi Kitabı alanında birinci seçildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen Konya Mutfağı kitabı dünyanın en prestijli yemek kitabı ödülü olan Gourmand World Awards'da en iyi Gastronomi Turizmi Kitabı alanında birinci seçildi.


Konya Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı Konya Mutfağı kitabıyla dünyanın en prestijli gastronomi kitabı ödülü olan Gourmand World Awards\'da en iyi Gastronomi Turizmi Kitabı ödülünü kazandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Mutfağı kitabının hem Konya mutfak kültürünü hem de Konya yöresine ait 100 yemeğin tarifini içerdiğini belirterek, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konya'nın yemek kültürünün bu anlamlı yarışmayla bir kez daha dünyaya duyurulduğunu ifade eden Başkan Altay, “Gastronomi kitaplarının Oscar'ı olarak anılan ve uluslararası gastronomi dünyasının en prestijli yarışmalarından biri olan Gourmand Cookbook Awards'da ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 10 bin yıllık geçmişe sahip şehrimizin kadim yemek kültürünü fazla tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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