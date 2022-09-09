Konya Büyükşehir'in hazırladığı sıvatlar hayvanlar için can suyu oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik hayvan içme suyu tesisi (sıvat) desteği veriyor. Hayvan yetiştiriciliğinde en önemli doğal yem kaynaklarından olan mera alanlarında hayvanların uzun mesafeler kat etmeden suya kolayca ulaşabilmeleri için sıvat çalışmaları yapan Büyükşehir; hayvanların et, süt verimini artırmak, hayvanların idaresini kolaylaştırmak ve bulaşıcı hastalıklara karşı korumak gibi olumlu etkileri bulunan sıvatları yaygınlaştırıyor. Sıvatlar, aynı zamanda yaban hayatındaki canlıların suya erişimini de kolaylaştırarak yaban hayatı ekolojisine katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın tarım ve hayvancılığın en önemli merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, sahip olduğu mera alanlarıyla da öne çıktığını ifade etti. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik muhtelif desteklerde bulunduklarını belirten Başkan Altay, “Özellikle küçükbaş hayvanlarımızın merada otlamasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Çiftçimizi destekliyoruz. Mera ıslahıyla ilgili faaliyetler yürütüyoruz. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından birisi de merada hayvanların sulanmasında yaşanan sorunlar. Bu nedenle ilk etapta Cihanbeyli, Kulu, Sarayönü, Ahırlı ve Akören ilçelerimizde sıvatların imalatlarını yaptırdık ve hayvan üreticilerimizin kullanımı için hazır hale getirdik. Gelen talebe göre şehir genelinde bunu yaygınlaştıracağız. Böylece merada otlayan hayvanlarımızın çok uzun mesafe kat ederek sulamayla ilgili enerji kaybı ve üretim sorunu yaşamasına engel olacağız. Ayrıca doğal hayatın korunmasıyla ilgili çok önemli bir farkındalık projesi oluşturuyoruz. İnşallah çiftçimiz ve hayvan üreticilerimiz üretmeye devam ettiği sürece biz Konya Büyükşehir Belediyesi olarak onlara destek vermeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliğini artırmak amacıyla yetiştiricilere her türlü teknik ve altyapı desteği de sağlıyor. Bu çerçevede Konya'nın 31 ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı, sürü sayısı, meraların topografik yapısı, otlama süresi ile su kaynağının kesilip kesilmediği durumları tespit edilerek ihtiyacı olan mahallelerde beton hayvan içme suyu tesisi hibe ediliyor.