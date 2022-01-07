Konya Büyükşehir'in projesine Emine Erdoğan'dan ödül

Konya Büyükşehir Belediyesinin “Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı” Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'nin düzenlediği Engelsiz Şehirler Fikir Yarışması'nda ödüle layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin “Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı” TBB tarafından düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir Yarışması'nda ödül aldı. İstanbul'da Pendik Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Engelsiz Şehirler Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile ödül alan belediyelerin başkanları katıldı. Yarışmada Konya Büyükşehir Belediyesinin “Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı” ödüle layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ödülü Emine Erdoğan'nın elinden aldı.

Ödül için teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye gayret ettiklerini; engelli vatandaşların ihtiyaçlarından yola çıkarak “Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı”nı hayata geçireceklerini ifade etti. Başkan Altay, “Şehrimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları noktalarda uygulayacağımız bu proje ile şehir merkezinde hareketliliğin en fazla olduğu 15 farklı noktada engelli kardeşlerimizin kamu binalarına, parklara ve diğer yaşam alanlarına en rahat şekilde ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Bugün aldığımız bu anlamlı ödül bu konuda yapacağımız çalışmalarda en büyük motivasyon kaynağımız olacaktır. Bu anlamlı ödül sebebiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık Hanımefendi'ye ve emeği geçen herkese tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.