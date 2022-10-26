Konya Büyükşehir'in yeni nesil bisiklet parkları farkındalık oluşturuyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin Konya'da 2 katlı bisiklet parklarının ardından farkındalık oluşturmak için hizmete sunduğu şemsiye ve otomobil şeklinde yerden tasarruf sağlayan bisiklet parkları ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan yeni nesil bisiklet parkları ilgi görüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 580 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya'da bisiklet kullanımını teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için örnek çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi. Türkiye'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı ilk Bisiklet Master Planı çerçevesinde şehir merkezinde yerden tasarruf sağlayacak ve görselliğiyle ilgi çeken bisiklet parkları ürettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Şehir merkezinde bisiklet kullanımının yoğun olduğu noktalarda park ihtiyacını gidermek ve şehir estetiğine katkı sunmak amacıyla yaptığımız çalışmamız çok beğenildi. Türkiye'nin bisiklet şehri olarak, şehir içi ulaşımda bisiklet kullanım payını artırmak adına öncü ve örnek olmaya devam ediyoruz. Daha önce iki katlı bisiklet parklarımız hizmet vermeye başlamıştı. Şimdi de ‘şemsiye' ve ‘otomobil' tasarımlı bisiklet parklarımız şehrin muhtelif noktalarında hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun olarak kullanılan bisiklet yollarının kenarlarına da bisikletliler için özel imal edilmiş çöp kovaları yerleştirdi. Bu sayede bisiklet kullanıcıları ellerindeki atıkları bisiklet yolundan ayrılmadan çöp kovalarına atabiliyor.