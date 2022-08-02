Dairesince hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Halil İnal göreve başladı.

Dairesi, 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamlanmasıyla, Halil Koç başkanlığında toplanan HSK 1. Dairesinin hazırladığı kararname ile 5 bin 75 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim savcının görev yeri değiştirildi. Kararname ile Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Konya'ya ise Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal atandı. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal görevine başladı.