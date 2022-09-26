Konya, dünya otomotiv sektörüne ev sahipliği yaptı

OSEG (Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği) Konferansı başladı.

Konya Sanayi Odası tarafından 2010 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen OSEG Konferanslarının 6'ıncsı başladı. Otomotiv sektöründeki gelişmeler, yeşil dönüşümün sektöre etkileri, sektördeki yenilikler, mobilite ekosistemi, yeni normalde tedarik zinciri gibi başlıkların ele alındığı OSEG konferansının açılış konuşmasını Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü yaptı. Başkan Kütükcü, OSEG konferanslarının yapıldığı 2010 yılından bu yana aradan geçen 12 yılda Konya sanayisinin çok büyük değişimlere şahitlik ettiğini, şehrin bu dönemde adeta üretim ve ihracat devrimi yaptığını vurguladı.

“Konyalı otomotivciler 53 ilden daha fazla ihracat yapıyor”

Konya'nın son 12 yılda ihracatını 960 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkardığını, ihracatçı firma sayısının bin 64'ten 2 bin 992'ye ulaştığını ifade eden Kütükcü, “Bu süreçte, şehrimizin ekonomisine en büyük katkıyı veren sektörlerin başında gelen otomotiv endüstrimiz de başarıdan başarıya koştu. 2010 yılında 191 milyon dolar ihracat yapan Konyalı otomotivcilerimiz, son 12 yılda ihracatlarını 3 katına çıkararak geçtiğimiz yılı 596 milyon doları aşkın ihracat ile tamamladı. Sektörün ihracatı bu yılın ilk 8 ayında da 461 milyon doları aştı. Konyalı otomotivcilerimiz bu yılın ilk 8 ayında, 81 ilimizin 53'ünden daha fazla ihracat gerçekleştirdi. Konya bu dönemde, otomotiv sektöründe Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 7. ili konumuna geldi. Konya otomotiv sektörümüzde şu anda 460'ı aşkın firmamız 22 bine yakın kişiye doğrudan istihdam sağlıyor” dedi.

“Sektörün gelişmesi için çalışıyoruz”

Konya Sanayi Odası olarak otomotiv sektörünün başarısını sürdürmesi için birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Kütükcü, “Konya Sanayi Odası olarak, önemli başarılara imza atan otomotiv sektörümüzün gücüne güç katmak, küresel işbirliklerini ve ana sanayi ile çalışma yeteneğini artırmak için çok önemli çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 2008 yılında Türkiye'de sektörün ilk kümelenme projesi olan Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi'ni hayata geçirdik. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projeleri ile sektörün rekabet gücünü artırdık. Yurtdışı iş gezileri ve fuar organizasyonları ile sanayicilerimizin yeni iş bağlantıları kurmalarına destek olduk. Bu çerçevede düzenlediğimiz OSEG Konferanslarımızda, klasik bir konferans olmanın ötesinde sektördeki yeniliklerin ve son gelişmelerin tartışıldığı, ikili iş görüşmelerinin yapıldığı bir ticaret lobisi haline geldi” şeklinde konuştu.

3 farklı oturum gerçekleştirildi

Kütükcü'nün açılış konuşmasının ardından oturumlara geçildi. Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünü yaptığı “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sektöre Etkileri” oturumunda, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Acar Aytekin, EMKICE Bilgi İnovasyon Merkezi Kıdemli AB Finansman Danışmanı Ilija Vuckov, QTR Grup İş Geliştirme Müdürü Ebru Balcı ve Framo GmbH Genel Müdürü Makmie Jebrahim konuşmacıları bilgilendirdi. Genmot Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aşar'ın moderatörlüğünü yaptığı “Yeni Normalde Tedarik Zinciri” oturumunda, TVH Türkiye Satın Alma Müdürü İrfan Semiz, ISITEC International Türkiye Ülke Müdürü Alper Ünal, CONTRACT Kalite Kontrol ve Proses Yönetimi Genel Müdürü Evren Belenlioğlu, Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği Genel Sekreteri Ali Özçete ve TOFAŞ Tedarik Zinciri Geliştirme Uzmanı Anıl Özata, tedarik süreçleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Mobilite Ekosisteminin Geleceği” konferansında da MENTORO Danışmanlık Kurucu Ortak ve Danışman İş Ortağı Şahin Tulga, Frost& Sulivan Baş Danışmanı Hikmet Çakmak, Altınay Elektromobilite Genel Müdürü Mert Uygun, Tofaş Tedarik Zinciri Geliştirme Müdürü Murat Cesur ve Kar Plastik Genel Koordinatörü Murat Dilicioğlu, mobilite ekosistemi ile ilgili bilgileri paylaştı.

İkili iş görüşmeleri yapılacak

OSEG konferansına Almanya, Belarus, Belçika, Cezayir, Çekya, Fas, Fransa, İran, Makedonya, Polonya, Romanya, Mısır, Tunus gibi 13 ülkeden sektör temsilcileri ve panelistler katıldı. İlk gün üç panelde tamamlanan konferans çerçevede Konyalı sanayiciler, ikili iş görüşmeleri de yapacak.