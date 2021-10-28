Konya emniyeti reklam panolarıyla trafik kazalarına dikkat çekiyor

Konya İl Emniyet Müdürlüğü "Huzur ve Güven Şehri Konya" ilkesini benimseyerek trafikteki kazaları önlemek, yayalar ve sürücülerde farkındalık oluşturmak için şehrin birçok noktasındaki reklam panolarına, yaya geçidi ve emniyet kemeri konulu görseller astı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, can kaybının en çok yaşandığı hem devleti hem de vatandaşları maddi ve manevi yönden büyük zarara uğratan trafik kazalarının önüne geçmek için bir proje başlattı. Denetimlerin artması yaya ve sürücülerin bilgilendirilmesi, sosyal medya ve görsel - işitsel basında yayınlanan kamu spotlarının yanı sıra Konya İl Emniyet Müdürlüğü, şehrin birçok noktasındaki reklam panolarına da yaya önceliği ve emniyet kemerinin önemiyle ilgili görseller astı. Yayaların ve sürücülerin de yoğun olarak geçtiği bölgelerde billboard, raket ve megalightlarda yayınlanan görseller vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldı.

“Çalışmalar aralıksız devam edecek"

Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için yapılan bu çalışmaların devam edeceğini, huzur ve güven şehri Konya ilkesi doğrultusunda trafikte hoşgörülü ve daha örnek bir şehir oluşturmak adına denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.