İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya Emniyetinden büyük operasyon

KONYA (İHA) – Konya Emniyetinin düzenlediği yeni yılın ilk büyük operasyonunda KOM ekipleri yaklaşık 4 milyon lira değerinde 2 bin 613 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.


Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamındaki çalışmalarına il genelinde devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Şubesi ekipleri merkez Karatay ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu bulunan 2 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yerlerinde arama yapan polis ekipleri, 2 bin 613 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Telefonların piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.