Konya Emniyetinden "ceza yeme etli ekmek ye" mesajı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kurallara riayet edilerek trafik cezası yenmediği takdirde onun yerine etli ekmek başta olmak üzeri Konya'nın yöresel yemeklerinin yenebileceği mesajını verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Vatanımızın her yöresi harika lezzetlere sahip. Trafik cezası yeme.” ifadelerine yer verdi. Paylaşıma, Trabzon, Sakarya, ve Nevşehir illerinin yanı sıra Konya'dan da karşılık geldi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Anadolu'nun lezzet diyarı, hoşgörü şehri Konya'da kurallara riayet edildiği takdirde, önden güzel bir bamya çorbamız, ortaya eşsiz etli ekmeğimiz, ana yemek olarak ise tarihi meşhur fırın kebabımız afiyetle yenebilir. Bitmedi; bunların hepsinin sonunda acı bir ceza yerine höşmerim tatlımızla kapanışı yapmış olursunuz” denildi. Görsellerde de bamya çorbası, etli ekmek, fırın kebabı ve höşmerim fotoğraflarına yer verildi.