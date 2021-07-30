Konya Emniyetinden çocuklara eğlenceli eğitim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla Dutlukır Koruluğu Millet Bahçesinde 7-14 yaş grubu çocuklara eğitim verdi. Eğitimde çocuklar, emniyet kemerinin doğru kullanımı ve önemi, yayaların uyması gereken kurallar ve güvenli bisiklet kullanımı konularında bilgilendirildi. Çocuklara emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile uygulamalı olarak da anlatıldı. Çocuklar, 360 derece dönebilen araçta, emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu ve hayat kurtardığını ters dönen araçta öğrendi.