Konya Emniyetinden öğrencilere siber farkındalık semineri

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu, Seydişehir Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi, Cemil Meriç Anadolu Lisesi ve Ted Kolejinde eğitim gören toplam bin 100 öğrenciye çocuk ve gençlerin sanal ortamdaki tehlikelerden korunması amacıyla başlatılan "Siberay" projesine ilişkin sunum yapıldı. Gerçekleştirilen seminer kapsamında katılımcılara, Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme konuları hakkında bilgiler aktarıldı. Siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet, sosyal medyanın hayatımıza etkisi ve diğer konu başlıklarında öğrencilere uyarılarda bulunuldu. Seminerde öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin günümüzde uzun süre vakit geçirdiği sanal ortamlarda güvenli kullanım için bilinçlendirme eğitimlerinin devam edeceği ifade edildi.