Konya Enduro Fest 2019 yarışları nefes kesti

Konya'da düzenlenen Enduro Fest 2019 yarışlarının son gününde sporcular, zorlu parkurda hünerlerini göstererek nefes kesen bir mücadele sergiledi.

Türkiye'nin en büyük enduro parkurunda, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu İlçe Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü'nün işbirliğinde düzenlenen “Konya Enduro Fest" nefes kesti. Yarışmada lastik, kütük, taş, tünel, uçuş rampalarının ve arabaların yer aldığı 3 kilometrelik engebeli arazide Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 100'ü aşkın sporcu hünerlerini sergiledi. Sporcular, zorlu parkurda ara ara düşmelerine. zor anlar yaşamalarına rağmen pes etmeden yarışı tamamlayarak seyircilerden takdir ve destek gördü.

Konya'daki etkinlikte yarışan Türkiye Enduro Şampiyonu Bayram Uysal, motor sporuna ilk başta bir hevesle başladığını ve daha sonra çok sevdiğini söyledi. 21 yaşındaki genç sporcu, "Yarışlarda derece yaparak Türkiye şampiyonluğuna ulaştım. Şimdi de Konya'ya geldik. Türkiye'de böyle yarışların yapılması çok güzel. Parkur oldukça keyifli ve güzel olmuş. Ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum nasipse. Geçen sene gittim zaten Avusturya'ya. Bu sene de gideceğim nasip olursa. Türkiye şampiyonluğunu aştım, şimdi sırada Avrupa ve Dünya Şampiyonası var" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, "Bugün burada, Konya'da çok farklı ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bir sene önce bizden bu alan talep edildiğinde böyle bir durumun çıkacağını açıkçası bilmiyorduk. 'Sadece motor sporuna gönül vermiş kardeşlerimiz burada gönüllerince motora bineceklerdir' diyorduk ama ortaya çıkan durum hakikaten muazzam görüntü veriyor" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da parkurun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.