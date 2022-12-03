Konya Galatasaraylılar Derneği'nde hedef Galatasaray'a ve spora hizmet

Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan, temel hedeflerinin Galatasaray'a, Türk sporuna ve Konya sporuna hizmet etmek olduğunu belirtti.

Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Dernek Onursal Başkanı Sıtkı Korkmaz da katıldı. Yaklaşık 13 yıl başkanlık görevini yürüten Sıtkı Korkmaz'dan devraldıkları bayrağı daha ileri noktalara taşımak için çalıştıklarını belirten Zeki Cihat Poçan, "Hayatımızı adadığımız sarı-kırmızılı renkler ile Konya sporuna hizmet etme arzusunda olan genç bir yönetime sahibiz. Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli markası ve en büyük sivil toplum örgütlenmesi olan Galatasaray'a gönül vermiş taraftarları bir araya getirmek temel hedefimizdir. Toplam 5 üniversitesiyle öğrenci şehri Konya'mızda genç kardeşlerimizle buluşmak, nezih bir ortamda maçları birlikte izlemek ve omuz omuza sosyal sorumluluk projelerine imza atmak istiyoruz. Evet bizler Galatasaraylıyız. Ancak bizler aynı zamanda Konya ile sevinen, Konya ile üzülen insanlarız. Şehrimizin her alanda olduğu gibi sporda da en üst seviyelere çıkması için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz. Konya Galatasaraylılar Derneği olarak, şehrimizin değerlerine bağlı, Konya'mızın her kademesindeki insanları ve kurumlarıyla bir ve beraber olan bir kurumuz. Özellikle futbolda Dünya Kupası arasından önce yakaladığımız başarı grafiğinin ligin geri kalan kısmında daha iyi noktalara ulaşacağına ve takımımızın yeni bir şampiyonluğa ulaşacağına tüm yüreğimizle inanıyoruz. Bu noktada Türk futbolunu yönetenlerden tek beklentimiz adalet, adalet ve yine adalettir" dedi.

Galatasaray'ın Türkiye'de hiçbir kulübe nasip olmayan bir tarihe ve kupalarla dolu bir müzeye sahip olduğunu vurgulayan Poçan, Dursun Özbek liderliğindeki kulübün daha büyük başarılara ulaşacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti.

Konya Galatasaraylılar Derneği Onursal Başkanı Sıtkı Korkmaz da, 13 yıl bu derneğin başkanlık görevini yürüttüğünü hatırlatarak, daha sonra kulüp yönetiminde de bulunmuş birisi olarak dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.