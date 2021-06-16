Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde Özdemir yeniden başkan

Konya genelindeki tüm medya kuruluşlarının katılım sağladığı tek listeyle seçime gidilen genel kurulda Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Olağan genel kurul toplantısı Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. 2018-2021 dönemine ait faaliyet raporu ve denetim raporunun okunup ibra edilmesinin ardından açık oylama şekliyle gerçekleştirilen seçimin sonunda Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir selamlama konuşması yaptı. Özdemir, geride kalan 3 yıllık süreçte yapılan en önemli hizmetin TOKİ marifetiyle Konya'daki tüm gazetecilerin ev sahibi olmasına öncülük etmek olduğunu dile getirdi. Başkan Özdemir, Konya Gazeteciler Cemiyeti olarak temelinde Konya'daki gazetecilerin hak ve menfaatlerini gözetmek olan her türlü oluşumu, atılan her türlü adımı desteklediklerini dile getirdi. Geçmiş dönemlerde yaşanan küçük kırgınlıklar nedeniyle Konya Gazeteciler Cemiyeti'nden ayrılışların söz konusu olduğunu ancak bu dönemin en önemli özelliğinin yeniden toparlanarak birlikteliğin sağlandığı bir dönem olması olduğunu ifade eden Başkan Sefa Özdemir, “Bugün burada büyük bir birliktelik örneği sergiliyoruz. Konya'daki bütün basın kuruluşlarımızın bir araya geldiği bir yapıya tekrar kavuşmuş olmanın mutluluğunu ve heyecanını da yaşıyoruz. Birlikte olmanın gücümüze daha çok güç katacağına inanıyor ve yeni dönemde de meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimizi buradan tekrar beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde genel kurulun ardından belirlenen yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan ilk toplantıda Cemiyet'in yeni yönetimindeki görev dağılımı gerçekleştirildi. Sefa Özdemir başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Lokman Koyuncuoğlu, Yaşar Toy, Rasim Atalay, Emrullah Nergiz, Erhan Dargeçit, Halid Şen, Mehmet Yenikaynak, Muhammet Gümüş, Zekeriya Sağlık, Mustafa Uğurlu, Mevlüt Boyalı, Mehmet Esat Ergener yer aldı.