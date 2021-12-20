Konya Gazeteciler Cemiyeti'nden Muharrem Sarıkaya'ya kınama

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Gaziantep'te basın emekçisine yapılan şiddeti doğru bulmadığını belirterek, Muharrem Sarıkaya'yı kınadı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, “Gaziantep'te program yapan Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından konuyla ilgili ayarlamaları yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e tokat atarak itmesini, Konya Gazeteciler Cemiyeti olarak doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Muharrem Sarıkaya'nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Muharrem Sarıkaya'yı bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci' olarak tanımıyoruz. Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameramanı tokatlaması, herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz” şeklinde konuştu.