Konya Genç Mali Müşavirler Platformu'ndan BES uyarısı

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 5 ila 9 işçinin çalışmakta olduğu iş yerlerinde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'ne girilmesinin zorunlu olduğunu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere her bir ihlal için 100 TL idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu tarafından yapılan açıklamada, BES'in 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işyerinde çalışan sayısına göre kademeli olarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Açıklamanın devamında, "6740 Sayılı Kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunda yapılan düzenlemeyle, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve buna ilişkin çıkarılan yönetmeliğe göre, Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kanun ve çıkarılan yeni yönetmelik hükümlerine göre, özel ve kamu sektöründe çalışanlardan, Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine işçi sayısına göre kademeli olarak dahil edilmeleri zorunlu bulunmaktadır. Şuanda 5 ila 9 işçinin çalışmakta olduğu işyerinde, Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemine girmesi gerekmektedir. Birden fazla işyeri olan işverenin çalışan sayısının belirlenmesinde, bütün işyerlerinde çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. İşyerlerinin başka illerde olması bu durumu değiştirmeyecektir. İşyerlerinin başka illerde olması bu durumu değiştirmeyecektir. Kapsama giren işverenler, bir emeklilik şirketiyle anlaşıp 45 yaşın altındaki tüm çalışanlarını bir emeklilik planına dahil etmekle yükümlüdür. Ancak işçiler, işverenleri tarafından emeklilik planına dahil olduğunun kendilerine bildirildiği tarihi takip eden iki ay içinde emeklilik sistemine dahil olmamayı isteyerek cayma hakkını kullanabilir. İşçinin ‘cayma' hakkını kullanması durumunda, o tarihe kadar ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte, 10 iş günü içinde işçiye iade edilecektir. Söz konusu bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her bir ihlal için 100 TL idari para cezası uygulanacaktır” denildi.