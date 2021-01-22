Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yerli cistuslu pastil üretti

Konya Şeker'in kurucusu olduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, ithal edilen cistuslu pastil ile ilgili 3 yıldır yürüttüğü bilimsel çalışmaları tamamladı ve ilk yerli cistuslu pastili üretti. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılan yerli cistuslu pastil piyasaya sürüldü.

Laden bitkisi kullanılarak üretilen yerli pastil hakkında bilgi veren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, ürünü ruhsatlandırarak ülkeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ürünün laboratuvar ortamında geliştirildiğini kaydeden Rektör Çökmüş, “35 farklı bölgeden bitki örnekleri toplandı ve antioksidan özellikleri yönünden karşılaştırmalar yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlükleri'nin de destekleriyle hammadde kaynağı olan bitkiler temin edilerek üniversitemiz bünyesinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının da destekleriyle kurulan, Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi (KİT-ARGEM) ve Konya Şeker Atıştırmalık Ar-Ge birimi alt yapısı kullanılarak geliştirildi. Daha sonra ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılarak üretimi yapıldı. Başlangıçtan ticari üretime kadar geçen bu süreçte yer alan üniversitemiz ve Konya Şeker personelini içtenlikle tebrik ediyorum. Bu çalışmamız ile yurtdışına sadece ham bitki materyali olarak satılan yerel gen kaynağımız olan laden (cistus) bitkimiz katma değerli ürünlere dönüştürüldü ve bu bitkiden yerli ve milli bir ürün elde edilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte laden bitkisi ile ilgili oluşacak ihtiyaçtan dolayı özellikle orman köylülerine istihdam yaratılarak kırsal kalkınmaya katkı sağlanmış olacak” dedi.

“Doğal olarak bizden, sloganına uygun, yerli ve milli bir ürünü ürettik”

Üretim aşamasındaki akademik çalışmaların başkanlığını yürüten, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münevver Sökmen, ‘doğal olarak bizden' sloganına uygun, yerli ve milli bir ürün ürettiklerini dile getirdi. Sökmen, “Bizim buradaki hedefimiz, doğal ürünleri endüstriye kazandırmak. Bu anlamda birçok araştırmayı zaten uzun yıllar yapıyorduk ama karşımıza laden (cistus) ile ilgili bazı çalışmalar, bazı ürünler çıktı. Hali hazırda piyasada satılan bir ürünün etken maddelerinin yurt dışına ülkemizden gittiğini öğrendik. Doğrusu bunu görünce iş bize biraz daha cazip geldi. Birazda milli duygularla kendi kaynaklarımızı ekonomiye aktarmak için cistus üzerinde çalışmaya başladık. Gördük ki, özellikle Cistus creticus türünün çok önemli bir koruyucu özelliği var ve bilinen en yüksek fenolik madde içeriğine sahip. Çok yüksek antioksidan özelliği, antiviral, antitumoral, antidiyabetik gibi birçok özelliği zaten literatürde de biliniyordu, biz de bunları tespit ettik. Ürünler belli boyutta öğütüldükten sonra tamamen bizim geliştirdiğimiz, endüstriyel boyutlarda ekstrasyon sistemi kullanılarak bitkiden ayrılıyor. Bir seri işlem sonrası standardize edilmiş toz halinde etken maddeleri üretiyoruz.

Bütün bu süreçlerden sonra etkinlik analizleri yapılmış ekstraktı kullanılarak pastil formuna getirdik. Özellikle pastil formuna getirme işlemlerinde Konya Şeker'in Ar-Ge bölümündeki altyapı ve personelle çalıştığımızı belirtmek isterim. Dolayısıyla hem endüstriyel hem de akademik boyutunu birlikte yürütmüş olduk. Pastillerin bütün kalite parametreleri, etkinlik analizleri akredite laboratuvarlar tarafından test edilerek son ürün haline getirildi” dedi.