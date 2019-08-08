Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yüzde yüz doldu

Türkiye'nin araştırma ve geliştirme üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) yine tercihlerde en çok tercih edilen üniversitelerden birisi oldu.

Türkiye'nin doluluk oranı en yüksek ilk 5 vakıf üniversitesi arasında yer aldı ve tüm programlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara göre sayısal puan türünde Türkiye 220.'si Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesine Genetik ve Yaşam Bilimleri programlarına yerleşirken, Türkiye 671.'si ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari programlara yerleşti. İndirimli ve ücretli programlar dahil olmak üzere KGTÜ'ye yerleşen tüm öğrencilerin yaklaşık olarak yüzde 40'ı ilk 100 bin içerisinde yer aldı.

KGTÜ, laboratuvarları ile dikkat çekiyor

KİT-ARGEM ve SARGEM isimli iki önemli araştırma merkezinde 50'ye yakın laboratuvarda 10'a yakın, ülkemizi birçok alanda dışa bağımlılıktan kurtaracak çok önemli proje yürütülüyor. Öğrencisine en fazla yatırım yapan üniversitelerin başında gelen KGTÜ, 900 bin çiftçi kooperatifinin bir kuruluşu olan Konya Şeker'in uhdesinde kurulmuş durumda. Üniversitede, Torku markasının da ürünlerinin üretildiği, Anadolu Birlik Holdingin 45 tesisinde staj yapma olanağı da elde eden öğrenciler, üniversitede okurken hayata da hazırlanmış oluyorlar. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, modern zamanların en önemli araştırma geliştirme tekniklerine ev sahipliği yapıyor. Birbirinden önemli bölümleri ile bir taraftan tarım ve gıdada ülkemizin en önemli merkezi konumuna yükselirken, bir taraftan da mühendislik bölümleri ile dünya liginde insanları toplumumuza kazandırıyor. Türkiye'nin sayılı sanayi kuruluşlarından olan ve son yayınlanan “İSO İlk 500” listesinde Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine 4 farklı şirket ile giren çiftçi kooperatifinin iştiraki Konya Şeker'in kurucusu olduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, ilgili koşulları sağlayan öğrencilerine mezuniyetleri sonrasında Anadolu Birlik Holding iştiraklerinde işe yerleştirme garantisi sağlıyor. KGTÜ, öğrencilerine ücretsiz ikinci diploma (çift anadal) imkânı gibi ekstra imkanlar da sunuyor.

Üst üste 4 yıldır Türkiye'nin en yüksek doluluk oranına sahip vakıf üniversiteleri arasında

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş yaptığı açıklamada KGTÜ'nün ilk kez öğrenci kabul ettiği 2016 yılından 2019 yılına kadar, öğrenci kabul ettiği 4. yılında da istikrarını koruyarak Türkiye'nin en yüksek doluluk oranına sahip vakıf üniversiteleri arasında yer aldığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, “Kurucu Başkanımız Sayın Recep Konuk'un vizyonu ile şekillenen üniversitemiz, Konya Şeker'in sanayi alt yapısı ile öğrencilerimizin uygulama odaklı bir eğitim alarak henüz mezun olmadan tecrübe sahibi olmasına ve Ar-Ge projelerinde yer almalarına olanak sağlıyor. Üniversite-sanayi işbirliğini gerçek anlamda uygulayan üniversitemizin eğitim modeli bu yıl da aday öğrencilerimizden ve ailelerinden büyük ilgi gördü” ifadelerini kullandı.