Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi'nde rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 09 Aralık 2022 tarih ve 2022/661 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ne asaleten rektör olarak atanan Prof. Dr. Erol Turan, 20 Aralık 2022 tarihinde Rektörlük makam odasında gerçekleştirilen Devir Teslim Töreninden sonra rektörlük görevine başladı.

Üniversiteye gelişinde Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Mütevelli Heyet Üyeleri, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, akademik ve idari personel tarafından karşılanan Prof. Dr. Erol Turan, törende yaptığı konuşmada, "Öncelikle bu vazifeyi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a, Mütevelli Heyet Başkanımız ve kıymetli üyelerine ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Konya benim lisans, yüksek lisans ve akademik hayatımın önemli bir kısmını geçirdiğim şehir, bu sebeple Rektörlük görevini Konya'da bulunan bir Üniversitede yapmak benim için çok kıymetli. Konya bir tarım şehri, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi kuruluş amacı, misyon ve vizyonu ile alanında tek olan bir Üniversite. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Yeni Türkiye Yüzyılında ülkemizin yerli ve milli hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik plan ve projelerine katkı sunmak, öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alacağı bir ortamı sağlamak, akademik çalışmaları, projeler ve yayım faaliyetleri ile bölge ve ülke tarımının gelişmesine katkıda bulunmak en önemli gayemiz olacaktır. Bu vesileyle bizlere güvenen Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Kılıç ile Mütevelli Heyetinde yer alan tüm üyelere şükranlarımı sunuyorum. Üniversitenin Rektörlük değişiminde Rektör Vekili olarak görevlendirilen Prof. Dr. Metin Yaman hocamıza da bu süre zarfında üniversitemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Devir teslim töreninde konuşan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Metin Yaman da “Prof. Dr. Erol Turan hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum, kendisine her türlü desteği her zaman vermekten onur duyarım'' şeklinde konuştu.

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ise, "Görevde bulunduğu zaman aralığında üniversitemize yapmış olduğu değerli katkılardan dolayı Prof. Dr. Metin Yaman'a teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizin yeni Rektörü Prof. Dr. Erol Turan hocamızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olarak yeni dönemde yeni bir yönetim ve yeni bir heyecanla ülkemize hizmet edecek özgüveni yüksek girişimci bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. Üniversitemiz bünyesinde bulunan akademik ve araştırma birimleriyle birlikte üreticilerimizin her daim yanında olacağız. Bu çerçevede öncelikle Çiftçi Bilgi Sistemi ağı kuracağız. İlimizin toprak haritasını çıkararak topraklarımızın verimli kullanılmasını sağlayacağız. Çiftçilerimize bilimsel bilgileri hem elektronik ortamda hem yüz yüze seminerlerde hem de arazilerinde uygulamalı olarak aktaracağız. Bitki koruma ve bitki besleme konularında bilimsel çalışmalara hız vererek; piyasa şartlarına göre daha kaliteli ürünleri daha ucuza üreteceğiz. Bu vesileyle bütün bu konularda bizlere açık destek veren PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'ya şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların akabinde tören çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.