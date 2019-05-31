İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya GSİM, yurtta kalan öğrencilere iftar yemeği verdi

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ’KYK’da İftar Sevinci’ programı kapsamında yurtta kalan üniversite öğrencilerine iftar yemeği verdi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'KYK'da İftar Sevinci' programı kapsamında yurtta kalan üniversite öğrencilerine iftar yemeği verdi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün organize ettiği 'KYK'da İftar Sevinci' Programının Konya'daki 5. adresi Ali Ulvi Kurucu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu oldu. İftar öncesi programa katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, öğrencilerle selamlaşarak sohbet etti. İftarda yurt öğrencilerine Konya Pilavının yanı sıra Osmanlı Şerbeti ikramı yapıldı. Program, iftarın ardından ilahi dinletisiyle sona erdi. Programa Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, yurt müdürleri, memurlar ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.