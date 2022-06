Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kendine özgü kültürünün, sanatının ve özel tatlarının tanıtıldığı “Konya Günleri” Ankara Millet Bahçesi'nde başladı.

Konya'nın kendine özgü kültürünün, sanatının ve özel tatlarının ziyaretçilerle buluştuğu “Konya Günleri” Ankara Millet Bahçesi'nde açıldı. Konya Büyükşehir Beledisi tarafından düzenlenen Konya Günleri'nin açılışı öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte stantları gezdi. Konya Günleri'nin açılış konuşmasını yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ihtişamlı tarihiyle, engin kültürel birikimiyle, bağrında yetişen alim ve ulemalarıyla sevgi ve hoşgörü diyarı Konya'nın bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

“Konya ülkemizin gücüne güç katan bir şehirdir”

Konya'nın Çatalhöyük'ten bu yana 10 bin yıldır insanlığın şehirleşme yolculuğuna şahitlik ettiğini ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Konyamız Türkiye Selçuklu Devleti'ne 200 yıl başşehirlik yaparken Osmanlı'nın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Günümüzde ise ülkemizin gücüne güç katan; üreten, gelişen ve hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir şehirdir. Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarımda, sanayide, sağlıkta, ulaşımda, savunma sanayiinde kısaca her alanda altın çağını yaşarken, Selçuklu payitahtı Konyamız da bu büyük atılımlardan nasibini almıştır” dedi.

“Hemşehrilerimizin desteğinden güç alıyoruz”

Başkan Altay tarih boyunca hoşgörü ve kardeşlik ikliminde insanları bir araya getiren Konya'nın, kendilerini de hemşehrilik hukukuyla buluşturarak bir gönül ve kader birliğine vesile olduğunu ifade ederek, “Bizi biz yapan, Selçuklu başşehrine yakışan en güzel yanımız; aramızdaki birlik ve beraberliğimizi korumamız ve pekiştirmemizdir. Ortaya çıkan her projenin asıl mimarı aramızdaki bu sarsılmaz gönül birliğidir. Girdiğimiz her zorlu işte, önümüze çıkan her engelde aramızdaki bu gönül birliğine sarılıyoruz. Şehrimiz için attığımız her adımda, ortaya koyduğumuz her eserde dünyanın dört bir yanındaki hemşehrilerimizin desteğinden güç alıyoruz. Gece gündüz demeden, yılmadan, usanmadan çalışırken en büyük motivasyonumuz, hemşehrilerimizin gurur duyacakları bir Konya'yı inşa etmek oluyor. Elhamdülillah aramızdaki bu birlik ve beraberlik ruhuyla bugüne kadar birçok güzel projeyi hayata geçirdik, daha iyileri için de gayretle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sizler şehrimizin değerine değer katmaya devam ediyorsunuz”

Bu önemli etkinliğin kendilerini hem Ankara'da yaşayan Konyalılarla bir araya getirmesi hem de ülkenin birçok yerinden gelen insanlara Konya'nın değerlerini tanıtmak açısından oldukça önemli gördüğünü belirten Uğur İbrahim Altay, “Konyamızın değerlerini Ankara'ya taşıdığımız bu etkinliğe katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sizler şehrimizin değerine değer katmaya devam ediyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Birliğimizi dirliğimizi daim eylesin” dedi.

“Konyalı girişimcilerin ülkeye ne oranda katkı sağladığının şahitleriyiz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, esnaflığın ne demek olduğunu, bugünlere gelmesinde kendisine neler kattığını, özellikle müteşebbisliğin, hürriyetin ve girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu öğrendiğini ve bugünlere geldiğini kaydederek, “O nedenle hürriyet ve cesaretten biri yoksa eksik kalır. Biz, Konya'nın özellikle girişimcilerinin ülkeye ne oranda katkı sağladığının şahitleriyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, özellikle sağlık alanında başta Şehir Hastanesi olmak üzere Konya'nın sağlık üssü olmasını sağlayarak ciddi sağlık hizmetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiklerini belirterek etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

“Hep birlikte Konya'nın güzelliklerini anacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Günleri boyunca hep birlikte Konya'nın güzelliklerini anacaklarını ve lezzetlerini tadacaklarını belirterek, Konya'nın tüm güzelliklerinden, doğasından, kültüründen istifade edecekleri şenlik havasında bir etkinlik yapacaklarını söyledi. Konya Günleri'nin düzenlenmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın Ankaralı kardeşlerimize hediye ettiği millet bahçesinde gençlerimiz parklarda oynayacak, anneleriyle babalarıyla vakit geçirecek. Gençlerimiz etkinliklerden konserlerden istifade edecek. Hamdolsun millet bahçemiz tüm Ankaralı kardeşlerimizin teveccühünü kazandı. Açıldığı günden beri de yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bu coşkumuza, heyecanımıza katılan tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Konya Günleri'nin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, alanın gayet güzel ve coşkulu göründüğünü söyleyerek, “Çocukların eğlendiği, güldüğü, neşelendiği, Konya'nın lezzetlerinin tadıldığı, böylesi güzel bir akşamda sizlerle birlikte olmaktan çok memnunuz. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle olsun. Allah'a emanet olun” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Günleri'nin hayırlı olmasını temenni ederek, “Emeği geçenlere şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi rabbim bizleri göründüğü gibi olup, olduğu gibi görünenlerden eylesin” ifadelerini kullandı.

Konya Günleri 12 Haziran'a kadar açık olacak

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya eski valililerinden Mehmet Necati Çetinkaya, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da Konya Günleri'nin hayırlı olmasını diledi. Programa ayrıca; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Daire Başkanı Halil Koç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ankara'da görev yapan Konyalı bürokratlar ve davetliler katıldı.

Konya'nın ilçeleri ile kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı Konya Günleri'ne; Konya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile birlikte ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları, gıda sektöründen Konyalı esnaflar, sanayi firmaları, üniversiteler, odalar olmak üzere toplam 90 sektör temsilcisi katılıyor. 12 Haziran Pazar günü akşamına kadar açık olacak Konya Günleri etkinliği ile şehrin somut ve soyut bütün güzellikleri hem memleket hasreti çeken Konyalılarla hem de Konya'yı severlerle buluşturulacak. Etkinlik 11.00-23.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.