İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Konya Günleri'nde Karatay Belediyesi standına büyük ilgi

Konyalılar Federasyonu tarafından 18-21 Ekim tarihleri arasında İzmir’de ‘Konya Günleri, Anadolu Yöresel Ürünler’ etkinliği gerçekleştirilirdi.

Konyalılar Federasyonu tarafından 18-21 Ekim tarihleri arasında İzmir'de ‘Konya Günleri, Anadolu Yöresel Ürünler' etkinliği gerçekleştirilirdi.


Etkinlik kapsamında Karatay Belediyesinin İzmir Bostanlı Pazar Yeri'nde (BOSPA) açtığı stant büyük ilgi gördü. Standı gezen vatandaşlar, Karatay Belediyesinin hayata geçirdiği projelerin yanı sıra ilçenin tarihi ve kültürel yerleri hakkında bilgi aldı.


Öte yandan, standı gezen ziyaretçilere ise Konya ve Karatay'ı anlatan broşür ve kitapçıklar dağıtıldı. Bununla birlikte ziyaretçilere, Hazreti Mevlana Türbesi'nde yer alan Kubbe-i Hadra figürü ve Karatay'ın tarihi yerlerinin olduğu boyama kitapları ile akide şekeri hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.