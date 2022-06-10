Konya Günleri'nde Karatay'a büyük ilgi

Konya merkez Karatay Belediyesi, Ankara'da Millet Bahçesi'nde başlayan 'Konya Günleri'ne katılarak, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra belediyenin önemli birçok projesini de tanıtma fırsatı buldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Konya Günleri; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve pek çok davetlinin katılımıyla başladı. Karatay Belediyesi de, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve 4 gün boyunca sürecek organizasyondaki yerini aldı. Karatay Belediyesi; Ankaralılara ve başkentteki Konyalılara 4 gün boyunca Konya'nın her yönüyle anlatılıp tanıtılacağı organizasyonda açtığı stantla, Karatay'ın tanıtımına önemli katkı sunacak. Konya ve ilçelerinin tarihi ve kültürel yönlerinin tanıtımının yapılacağı organizasyon, 12 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Konya Günleri'nin ilk gününde en çok ilgi çeken stantlarından biri de Karatay Belediyesi oldu. Karatay'ın standına uğrayan vatandaşlar hem Karatay Belediyesinin yatırım ile projelerini daha yakından tanıma fırsatı buldu hem de ilçe hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma imkanına kavuştu. Karatay Belediyesinin 'sıfır atık' maskotu “Karacan” da stantta vatandaşları karşıladı ve sıfır atık konusunda bilgilendirme yaptı. Vatandaşlar ayrıca, Karatay Lavanta Bahçesi'ndeki lavantalardan elde edilen ürünlerin de tadına bakma fırsatı buldu. Stanttaki bir diğer sürpriz ise Konyalı aşıklar idi. Öksüz Ozan, Yağız Ozan, Aşık Muhlis Denizer ve İsmail Aladağlı da Karatay Belediyesi'nin standında sahne alarak, gün boyunca standı ziyaret eden vatandaşlara birbirinden özel şiirler, türküler, koçaklama ve güzellemeleri seslendirip Konya'yı adeta Ankara'ya taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri ve Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile daha birçok isim de Karatay Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

“Ankara'daki hemşehrilerimizle hasret giderdik”

Karatay'ın tanıtımı için her fırsatı en güzel şekliyle değerlendirdiklerini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ‘Konya Günleri'nin de bunun için en iyi fırsatlardan biri olduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Başkent Ankara'da düzenlenen Konya Günleri'nde hem Karatayımızın bütün güzelliklerini hem de Karatay Belediyesi olarak ilçe genelinde yürüttüğümüz yatırım ve projelerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Bu bağlamda Konya Günleri'nin Konyamızı ve ilçelerimiz ile markalarımızın tanıtımı için çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Ankara'da yaşayan hemşehrilerimizle buluşmak çok güzel. Bu önemli organizasyon sayesinde bizler memleketlerini özleyen hemşehrilerimize Konya kültürüne ait ne varsa burada tanıtmış oluyoruz, onlar da az da olsa bir hasret gidermiş oluyor. Organizasyonu gerçekleştiren, emeği geçen ve ‘Konya Günleri'ne katılan firmalarımıza, üniversitelerimize, belediyelerimize ve elbette Ankara'daki tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.