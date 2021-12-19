İhlas Haber Ajansı

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Konya Hadim'de kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Konya’nın Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Konya'nın Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı.


Hadim'de 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizliyor. Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanındaki yolları ulaşıma açık tutabilmek için yağışın başladığı saatlerden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Bazı vatandaşlar cadde aralarında güvercinleri beslerken, sokak köpekleri de kar üzerinde oynuyor.

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