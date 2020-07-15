Konya Han Spor Kulübünden Kızılay'a kan bağışı desteği

Konya'da faaliyet gösteren Han Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, pandemi sürecinde önemli ölçüde düşüş yaşanan kan bağışına destek konusunda Türk Kızılay'ı ile işbirliği yaptı.

Dünya Sağlık Örgütünün “pandemi” ilan ettiği korona virüsü sebebiyle, hayatın birçok alanında yaşanan olumsuzluklar, kan bağışında da kendisini gösterdi. Türkiye'de de korona virüs salgını sebebiyle tedbirler her geçen artarken, Kızılay'a verilen kan bağışlarında önemli oranda düşüş yaşanmaya başladı. Bu kapsamda Konya Han Spor Kulübü yöneticileri, sporcularla birlikte Türk Kızılay'ı ile işbirliği yaparak duyarlı vatandaşlara kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Eski Zafer İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen programda, tekvando sporcuları, tüm gün ellerindeki broşürleri vatandaşlara dağıtarak kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Han Spor Kulübü Başkanı Abdülbaki Özdemir, kulüp olarak velilerin, sporcuların ve vatandaşların desteğiyle böyle bir organizasyon yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kan bağışının hem insanlık görevi, hem de bağışta bulunan için sağlık olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bir damla kan bir hayat kurtarır düşüncesi ile herkesin kan bağışı konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesinde amacımız kan bağışının önemine dikkat çekmek. Bunun yanı sıra farkındalık oluşturarak kan verecek gönüllü sayısının artırılmasına katkı sunmak istiyoruz. Sağlıklı olan herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Kulüp üyelerimiz, velilerimiz, sporcularımız olarak Türk Kızılayı'nın kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik kapsamında Kızılay Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Engin Çorman tarafından kulüp başkanı Abdülbaki Özdemir'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.