Konya İl Emniyet Müdürlüğü binaları yenileniyor

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı koordinesinde hizmet binalarını yenilemeye ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için yeni teknolojik sistemlerle günümüz ihtiyaçlarını karşılayan binaları hizmete kazandırmaya devam ediyor. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği, geçtiğimiz yıllarda günümüzün gerektirdiği yeni sistem teknolojilerle, güncel ihtiayaçlarına göre planlanan binalarında vatandaşlara hizmete vermeye başlamıştı.

“Yeni teknolojik ihtiyaçlarına uygun binalar hizmete kazandırılıyor”

2022 yılında yapımına başlanan Konya İl Emniyet Müdürlüğü binası, eski hizmet binasına göre çok daha büyük bir kapasiteye sahip olarak tasarlandı. Yeni yapılan binayla birlikte dağınık yapıda olan ek hizmet binaları da tek bir yerleşkede toplanıp idari işlemleri kolaylaştırarak hizmet kalitesini artıracak. Merkez Karatay ilçesinde, şehrin merkezine, Şehir Hastanesi ve adliyeye yakın bir konumda yapımına başlanan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatı hızla yükseliyor. 87 bin metrekare arsa üzerine 35 bin 280 metrekare olarak planlanan projenin 3.5 yılda tamamlanarak 2025 yılının 12. ayında teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan her bölgede, vatandaşlarımızın güvende olabilmeleri için yeni Polis Merkez Amirlikleri kuruluyor. Merkez Meram ilçesinde 2022 yılının sonunda yapımına başlanan Gödene Polis Merkez Amirliği binası, 2 bin 929 metrekare arsa üzerine 514 metrekare kullanım alanlı olarak planlanan projenin 2023 yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor. İlçelerdeki hizmet binalarında da yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Yunak ilçesinde 2022 yılı sonlarında 2 bin 648 metrekare arsa üzerine 684 metrekare kullanım alanı olarak yapımına başlanan Yunak İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binasının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.