Konya İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Konya'daki yatırımcı kuruluşların 1. dönem izleme raporlarının görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; rektörler, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruşların bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Sağlam, “Yatırımcı kuruluşlardan alınan 1. Dönem İzleme Raporlarına göre 2019 yılında Yatırım Programında bulunan 687 adet yatırım projesi üzerinde çalışılmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 15 milyar 721 milyon TL, 2019 yılı toplam ödenekleri ise 2 milyar 94 milyon TL'dir. 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla bu ödenekler toplamının 587 milyon TL'si harcanarak yüzde 28'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 687 adet yatırım projesinden 67 adet proje bitirilmiş, 477 adet proje üzerinde çalışmalar sürmekte olup, 78 adedi ihale aşamasında, 65'ine ise başlanamamıştır. Başlanamayan yatırımların etüt-proje ve kamulaştırma çalışmaları ile ihale hazırlıkları devam etmektedir. Projelerin sektörlere dağılımı şöyledir; Tarım sektöründe 147 adet, Madencilik sektöründe 1 adet, Enerji sektöründe 26 adet, Ulaştırma sektöründe 122 adet, Eğitim sektöründe 220 adet, Sağlık sektöründe 18 adet ve Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 153 adettir. Biten projeler Tarım sektöründe 7, Madencilik sektöründe 1, Enerji sektöründe 2, Ulaştırma sektöründe 8, Eğitim sektöründe 34, Sağlık sektöründe 2 ve Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 13 adettir” dedi.