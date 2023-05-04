Konya İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit kurumlara ISO 45001:2018 belgesini teslim etti

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından, Mart 2018 tarihinde yayınlanmış olan ISO 45001- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı TSE tarafından TS ISO 45001:2018 olarak Nisan 2018 tarihinde Türk Standardı olarak yayınlandı. TS ISO 45001:2018- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı; kuruluşlara güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlamasına imkan verilmesi, kuruluşta iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, organizasyonla yapının güçlendirilmesi, oluşturulan sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacı ile yüksek seviyeli yapıda hazırlanan ve TS 18001'in yerine gelen uluslararası platformda geçerliliği olan bir standarttır. TS ISO 45001:2018 standardı çerçevesinde belgelendirme faaliyeti Milli Eğitim Bakanlığının Merkez İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi tarafından yapılmaktadır. Bu çerçevede sistem kurulumlarını gerçekleştirerek bakanlık tarafından denetimleri tamamlanarak belge almaya hak kazanan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay İzzet Bezirci İlkokulunun belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit tarafından kurum yöneticilerine takdim edildi.