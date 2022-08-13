Konya Ilgın, Kaplıca Sağlık ve Kültür Sanat Festivali ile eğlenceye doydu

Konya'nın Ilgın ilçesi, 15. Ilgın Kaplıca, Sağlık, Kültür ve Turizm Festivalinde renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. 7'den 70'e herkese hitap eden kaplıcalar diyarı olan Ilgın'daki festivalde çocuklar eğlenceye doyarken, gençler ünlü sanatçıların konserleriyle coştu.

Ilgın Belediyesi tarafından “Kaplıca, Sağlık, Kültür ve Turizm” temasıyla düzenlenen festival; Ahmet Yenilmez tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'nin Kaplıcalara gelişinin temsiliyle başladı. Festivale AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve birçok protokol üyesi katılım sağladı. Ilgın'ın doğal güzelliklerini ve tarihini ön plana çıkaran fotoğraf ve gravür sergisi sanatseverlere festival boyunca sergilendi. Ilgın Festivali kapsamında çocuklar da unutulmadı. Çocuklar ünlü çizgi film kahramanları ile birlikte kendileri için kurulan oyun parkurunda doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Anne ve babalar ise çocuklarını yalnız bırakmayarak miniklerin sevincine ortak oldu.

Karaca ve Ceceli'ye el dokuma kilimleri hediye edildi

Ilgın'a gelen aralarında gurbetçilerinde olduğu vatandaşlar Işın Karaca, Mustafa Ceceli konserleri doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Ilgın Festivalini yaklaşık 30 bin vatandaş takip ederken ünlü sanatçılar ise Ilgın ilçesindeki tarihi mekanları gezme şansı buldu. Ünlü sanatçı Işın Karaca, Ilgın'a ilk kez geldiğini, tarihi atmosferden etkilendiğini belirtti. Konserlerde Işın Karaca ve Mustafa Ceceli'ye teşekkür eden Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, sanatçılara Ilgın'ın meşhur Çiğil Kilimlerini hediye etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta festivalde yaptığı konuşmada, “Kaplıca, Sağlık, Kültür ve Turizm Festivali ile Konyalı ve Ilgınlı hemşehrilerimizin eğlenceli vakit geçirmelerini aynı zamanda sağlık sıhhatle buluşmaları için bir vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, “Şehrimize yakışır bir festival programını tüm hemşehrilerimize hitap edecek şekilde yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Şimdiden önümüzdeki yılın festival hazırlıkları için kolları sıvadık. 16. Ilgın Festivalimizi daha büyük kapsamlı yapacağız” dedi.