Konya ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın 2023 yılının ilk çeyreğinde 799 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Şehir olarak, tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracat rakamına ulaştık. İnşallah yıl sonunda yeni bir ihracat rekoru kıracağız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, Mart ayına ilişkin ihracat rakamları açıklandı. Konya'nın ihracat rakamlarını değerlendiren KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın ilk çeyrekte ihracatını yüzde 3,9 artırdığını ve 799 milyon 38 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Konyalı sanayicilerin tüm zamanların en yüksek Ocak-Mart dönemi ihracatını gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Büyükeğen, “Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkisine rağmen, Konyalı sanayicilerimiz üretmeye, ihracat yapmaya devam ediyor. Şehir olarak, bu yılın Mart ayında ihracatımızı yüzde 8,1 artırdık ve 309 milyon 763 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye ihracatının yüzde 2,5 arttığı ilk çeyrekte de, ihracatımızı yüzde 3,9 artırmayı başardık ve 799 milyon 38 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Böylece tüm zamanların en yüksek Ocak-Mart dönemi ihracatını yapmış olduk. Bu başarıya imza atan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını yürekten kutluyorum” dedi.

En fazla ihracat makine ve aksamları sektöründe

Konya'nın ilk çeyrekte en fazla ihracat gerçekleştirdiği sektörler hakkında da bilgi veren Başkan Büyükeğen, ilk sırada makine ve aksamları sektörünün, ikinci sırada otomotiv endüstrisinin yer aldığını söyledi. Büyükeğen, “İhracatımızın ilk sırasında 212 milyon 897 bin dolar ile makine ve aksamları sektörü yer aldı. İkinci sırada 181 milyon 176 bin dolar ile otomotiv endüstrisi bulunurken, üçüncü sırada da 82 milyon 923 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yer aldı. İhracatımızın ilk üç sırasını paylaşan bu sektörlerimizin tamamının ihracatında artış kaydedildi” diye konuştu.

İlk çeyrekte Konya ihracatında, 76 milyon 728 bin dolar ile Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığını bildiren Büyükeğen, Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeyi ise şöyle sıraladı: “Rusya Federasyonu, Almanya, Irak, ABD, İtalya, Polonya, Suudi Arabistan, İsrail, Özbekistan ve İran Konya'nın bu dönem en fazla ihracat yaptığı ülkeler olmuş durumda.”