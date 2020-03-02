Konya iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Konya iş dünyası Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vererek, “Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız” dedi.

Konya iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatına destek mesajı verildi. İş dünyasını temsil eden kurum ve kuruluşların ortak bildirisini Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk tarafından okundu. Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'ndan düzenlenen basın toplantısında okunan ve rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletin, ordunun ve alınacak her kararın yanında olunduğu kaydedilen bildiride, “Şu an 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

“Bu saldırı, asla kabul edilemez”

Türk askerlerinin İdlib'de, hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğunu aktaran Başkan Öztürk, “Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. “Bahar Kalkanı” Harekatı'yla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” ifadelerine yer verdi.

Harekata Destek veren kurum ve kuruluşlar

Açıklamaya katılan kurum ve kuruluşlar şu şeklide sıralandı: "Akşehir Ticaret Borsası, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, ASKON Konya Şubesi, Beyşehir Ticaret Ve Sanayi Odası, Cihanbeyli Ticaret Borsası, Çevre Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Çumra Ticaret Ve Sanayi Odası, DERSİAD Konya Şubesi, Doğanhisar Ticaret Odası, Elektrik Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Ereğli Ticaret Borsası, Ereğli Ticaret Ve Sanayi Odası, Gıda Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şubesi, HAK-İŞ, Harita Ve Kad Müh Odası, Ilgın Ticaret Borsası, Ilgın Ticaret Ve Sanayi Odası, İnşaat Müh Odası Konya Şubesi, İpekyolu Sanayici ve İş Adamları Derneği Jeofizik Müh Odası Konya Şubesi, Jeoloji Müh Odası Konya Şubesi, KAMU-SEN, Karapınar Ticaret Borsası, Karapınar Ticaret Ve Sanayi Odası, Kimya Müh ODASI Konya Şubesi, KOMÜT Konya Müteahhitler Birliği, KONTİMDER Konya Tesisat ve İnş. Malz. Derneği, Konya Barosu, Konya Eczacılar Odası, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Konya Genç İş İnsanları Derneği, Konya Merkez Ziraat Odası, Konya Noterler Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Konya Tabipler Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası, Konya Veteriner Hekimler Odası, Maden Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi, MEMUR-SEN, Mimarlar Odası Konya Şubesi, MÜSİAD Konya Şubesi, Orman Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Peyzaj Mimarlar Odası, SELSİAD Selçuklu Sanayici ve İş Adamları Derneği, Seydişehir Ticaret Ve Sanayi Odası, Şehir Plancılar Odası Konya Şubesi, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, TÜMSİAD Konya Şubesi, TÜRK-İŞ, Türkiye Emekliler Derneği Konya Şubesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi."