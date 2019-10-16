Konya iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın toplantısı Konya'da da gerçekleştirildi.

Konya iş dünyasını temsil eden kurumların başkan ve temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda, kurumların Barış Pınarı Harekatı'na vereceği güçlü desteği vurgulamak amacıyla ortak bildiri yayınlandı.

Programda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin yaptığı harekatın meşru olduğunu ve terör unsurlarını yok etmek için orada olduğunu söyledi. Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde ‘Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlattığını ifade eden Başkan Kütükcü, “Amaç hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır” dedi.

“Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır”

Barış Pınarı Harekatı'nın, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlattığını aktaran Kütükcü, “Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir” diye konuştu.

Programa, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet Büyükalim, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Baro Başkanı Mustafa Aladağ, TÜMSİAD Başkanı Ahmet Serçe, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.