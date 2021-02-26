Konya iş dünyasından çağrı: "Tedbirlere daha dikkatli uyarak, vaka sayısını hep birlikte düşürelim”

Konya iş dünyasını temsil eden Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB), Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) ortak bir açıklama yaparak, vaka sayısında yüksek riskli gruplar arasında yer alan Konya'ya “Tedbirlere daha dikkatli uyarak, vaka sayısını hep birlikte düşürelim” çağrısında bulundu.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KTB Başkanı Hüseyin Çevik, KSO Başkanı Memiş Kütükcü, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak tarafından yapılan ortak açıklamada, 1 Mart itibariyle Türkiye'de vaka sayısına bağlı olarak “kademeli normalleşme” dönemine geçileceği hatırlatılarak, Konya'da restoran, kafe gibi hizmetler sektöründe uygulanan kısıtlamaların esnekleştirilmesi çağrısı yapıldı. Konya iş dünyası tarafından yapılan açıklamada, "Hepimizin bildiği gibi, tüm dünya ile birlikte ülkemiz de pandemi ile mücadelesini etkin bir şekilde sürdürüyor. Bir yılı geçen bu mücadele sürecinde, 1 Mart itibariyle ülkemizde ‘kademeli normalleşme' dönemine geçilecek. Ancak bu dönemde maalesef şehrimiz, kısıtlamaların esnetileceği belirtilen düşük ve orta riskli şehirler arasında değil, vaka sayısının yüksek olduğu yüksek riskli şehirler arasında yer alıyor. Dolayısıyla, hem sağlığımızı korumak hem de ekonomik aktivitelerimizi daha normale döndürmek amacıyla, bu yeni dönemde Konya'mızda vaka sayısını düşürmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Konya iş alemini temsil eden kurumlar olarak üyelerimizin sorunlarını, sıkıntılarını ve taleplerini yerel yönetimlerimize ve kamu idaresine iletilmesinde köprü vazifesi görmekteyiz. 1 Mart itibariyle Türkiye'de vaka sayısına bağlı olarak ‘kademeli normalleşme' dönemine geçilecektir. Bu tarihten itibaren hizmetler sektöründe lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, pastane, düğün salonu, spor salonu vb. işyerlerinin metrekare baz alınarak, seyreltilmiş olarak HES kodu ile müşteri alabilmelerini talep ediyoruz. Ayrıca hafta sonlarında açık olan zincir marketlerin gıda dışında; elektronik, kırtasiye, züccaciye, tekstil, tuhafiye, manifatura, ayakkabı, temizlik, kişisel bakım ürünleri gibi çok çeşitli satışları olması dolayısıyla bu sektörlerde perakende satış hizmeti veren üyelerimizin mağduriyetine yol açmaktadır. Bu işyerlerimizin de hafta sonları belirli saatlerde açılmalarını talep ediyoruz. Konya iş dünyası olarak her zaman altını çizerek vurguladığımız gibi; Konya'mızın sanayicisiyle tüccarıyla, işçisiyle memuruyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla ‘Birlikte Konya' olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu birliktelik ruhuyla hareket ederek, Bilim Kurulumuzun aşı kadar hatta, aşıdan daha önemli olduğunu ifade ettiği maske, mesafe ve temizlik kurallarına hep birlikte uyarak, daha güzel günleri yine birlikte yaşayacağız. Bu vesilesiyle tüm hemşerilerimize 'Haydi Konya! Tedbiri artır, kısıtlamaları kaldır' çağrısında bulunuyoruz" denildi.