Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma yapıldı

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi) birlikte düşünülmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri % 90 oranında azalmaktadır" dedi.

"Arazi toplulaştırması modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırır"

Mevlüt Aydın, "Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır" diye konuştu.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘2019 yılında Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde yürütülen çalışmalar hakkında da açıklamada bulundu.

2019 yılında Konya'da 857 bin 90 dekar arazi toplulaştırıldı"

Aydın, Konya ilinde 2019 yılında 23 adet projede toplam 7 milyon 411 bin 610 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 857 bin 90 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin yapıldığını ve çalışmalar devam etmekte olduğunu belirtti.

2019 yılında Karaman'da 224 bin 710 Dekar arazi toplulaştırıldı

Mevlüt Aydın, Karaman ilinde de 2019 yılında 7 adet projede toplam 1 milyon 426 bin 230 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 224 bin 710 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiş olup toplulaştırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

2019 yılında Aksaray'da 770 bin 650 dekar arazi toplulaştırıldı

Aydın, Aksaray ilinde ise 2019 yılında 4 adet projede toplam 1 milyon 274 bin 660 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 770 bin 650 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğunu çalışmaların da devam ettiğini aktardı

2019 yılında Niğde'de 245 bin 560 dekar arazi toplulaştırıldı

DSİ Genel Müdürü Aydın, Niğde ilinde de 2019 yılında 2 adet projede toplam 630 bin 460 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 245 bin 560 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini çalışmalarında devam ettiğini söyledi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerimizde de 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 36 proje dahilinde 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon 609 bin 470 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanmıştır" şeklinde konuştu.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bu projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye de şükranları sunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.