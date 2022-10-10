Konya Kitap Günleri 14 Ekim'de başlıyor

Türkiye'nin kültürel alanda önemli etkinlikleri arasına giren Konya Kitap Günleri, bu yıl 14-23 Ekim tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladıkları Konya Kitap Günleri için tüm hazırlıkları tamamlayarak açılışı heyecanla beklediklerini belirterek, Türkiye'nin önemli kalemlerinin katılacağı ve çok sayıda etkinliğe imza atılacak Konya Kitap Günleri'ne bütün kitapseverleri davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri, bu yıl 14 - 23 Ekim tarihleri arasında kitapseverlere kapılarını açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir ilim, irfan ve kültür şehri olan Konya'da yeni bir Kitap Günleri'ni daha düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıl 800 bin kişinin katılımıyla rekor bir düzeyde gerçekleştirilen Konya Kitap Günleri'nin bir yenisi için geri sayıma geçtiklerini dile getiren Başkan Altay, “Konya Kitap Günleri'miz Türkiye'nin kültürel anlamda önemli etkinlikleri arasında girdi. Her yıl Konya'mızdan ve farklı bölgelerden yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladığımız etkinlik için tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak açılışını heyecanla beklemeye başladık. Yüzbinlerce kitap, yüzlerce seçkin yayınevi, sevilen yazarların ve çok sayıda etkinliğin yer alacağı Konya Kitap Günleri 14 Ekim'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde kitapseverlere kapılarını açacak” dedi.

Konya'nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkıda bulunan Konya Kitap Günleri'nin büyük bir coşkuya sahne olacağını belirten Başkan Altay, başta Konya olmak üzere bölge şehirlerden ve Türkiye'nin dört bir köşesinden kitap meraklılarını 23 Ekim'e kadar sürecek bu kültür bayramına ortak olmaya davet etti.

Türkiye'nin önemli kalemleri okurlarıyla buluşacak

14 - 23 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde 10 gün boyunca Türkiye'nin önemli kalemlerinin okurlarıyla bir araya geleceği Konya Kitap Günleri'nde; konferanslar, imza günleri, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, gösteriler ve tiyatrolarla sayısız etkinliğe imza atılarak katılımcılara adeta kitap şöleni yaşatılacak.