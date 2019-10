Konya Kitap Günleri'ne ilgi artıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya Kitap Günleri'ne ilgi artarak devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Konya Kitap Günleri'nde 5. gün geride kaldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde kitapseverlere 18 Ekim'de kapılarını açan Konya Kitap Günleri'ne ilgi her geçen gün artıyor. 1 milyondan fazla kitabın okuyucuyla buluştuğu Kitap Günlerinde her gün gerçekleştirilen söyleşiler, konferanslar, imza günleri ve atölye çalışmaları vatandaşlardan tam not alıyor. 250 yayınevi ve 450 yazarın katılımıyla gerçekleşen Konya Kitap Günleri'nin 5. gününde de birbirinden önemli isimler söyleşi ve konferanslarda vatandaşlarla buluştu.

“Mutlu Bir Yuva Aile İçi İletişim” konulu söyleşide salondakilere hitap eden Yazar Mustafa Karataş, “Nerede bir emek varsa karşılığı mutlaka gelir. Hem dünyada hem ahirette bu emeğin karşılığını alırız” dedi. Yazar Hayati İnanç'ın “Can Veren Pervaneler” isimli söyleşisine de katılım yoğun oldu. İnanç, salonu hınca hınç dolduran kitapseverlere divan edebiyatından örnekler okuyarak çeşitli konularda sohbet etti.

27 Ekim'e kadar devam edecek Konya Kitap Günleri'nin 5. gününde yazarlar Hüzeyme Yeşim Koçak, Cengiz Acar, Arslan Bayır, Sefer Solmaz, Nesrin Hazer, Birsen Ekim Özen, Şener İşleyen, Ali Akbaş, Hayrettin Şahin, Reyhan Erdoğan, Mehmet Ali Hacıgökmen, Cihan Aktaş gerçekleştirilen söyleşilerde, Devriş Ahmet Şahin, Süleyman Ege, Beyza Bakırcı, Fatih Şahin Işık, Ali Saçıkara, Semih Bulgur, Ümit Polat, Adnan Aydın, Perihan Ocak, Duran Çetin, Cevat Varlı, Zülfiye Acar, Recep Seyhan da imza günlerinde okuyucularla buluştu.

Konya Kitap Günleri bu yıl farklı etkinliklere de sahne oluyor. Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi olan Konya Bilim Merkezi de Konya Kitap Günleri'nde kurulan stantlarda ziyaretçileriyle buluşuyor. Öğrenciler, yapılan deneyler ve etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.