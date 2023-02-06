Konya-Kulu karayolu trafiğe kapatıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun kar kar yağısı ve tipi nedeniyle Kulu-Konya karayolu trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, gece başlayan kar yağışı, tipi ve buzlanmaya neden olması sonrasında Kulu'dan Konya istikameti Kulu MYO kavşağında trafik ekipleri tarafından yol kapatılarak araçların hareketine izin verilmedi. Kapanan yola gelerek incelemelerde bulunan Kulu İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, trafik ekiplerinden bilgi aldı.

Kaymakam Polat yaptığı açıklamada, “Şu an Kulu'nun Konya yolu arasındayız. Vatandaşlarımızdan istirhamımız zor durumlarda dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Çünkü hava şartları olumsuz. Biz istiyoruz ki vatandaşlarımız mağdur olmasın eğer acil bir durum yoksa geri dönmelerini istirham ediyoruz. Kimsenin mağdur duruma düşmesini istemiyoruz. Açıkçası karayolları görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan bu anlamda duyarlı olmalarını istiyorum. Ülkemizde büyük bir deprem oldu bazı vatandaşlarımız vefat etti. Yaralanan arkadaşlarımız var bütün ülkemizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun diliyorum. İnsanlarımızı daha fazla mağdur olmamaları için daha fazla dikkatli olmalarını diliyorum" dedi.

Trafiğe kapalı yolda her türlü araçlar 4-5 sıra yaparak beklemeye alındı. Gereken sürücülere kaymakam tarafından tekrar kavşaktan dönerek Kulu içerisinde ihtiyaçlarını da giderebilecekleri yerlerde beklemeleri tavsiye edildi. Öte yandan, Kulu ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacakları belirtildi.