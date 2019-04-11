Konya, kutlu karşılamaya hazırlanıyor

Anadolu'nun kadim şehirlerinden Konya, Hz. Mevlana ve ailesinin şehre gelişinin 791. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Mayıs'ta Rumi Özel Tren Seferiyle başlayacak etkinlikler kapsamında Filistinli Le Trio Joubran grubunun konseri, Sufi Film Günleri, temsili karşılama programı, sevgi ve hoşgörü yürüyüşü gibi etkinliklerin yapılacağını söyledi.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştireceği Teşrif-i Konya karşılama törenleri bu sene ilk kez 3 Mayıs 2019 Cuma günü siyaset, sanat, spor, akademi dünyasından önde gelen isimlerin katılacağı Rumi Özel Tren Seferiyle başlayacak. Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya yürüyüşlerinin temsili olarak Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılanmalarıyla başlayacak etkinlikler, Şems-i Tebrizi Hazretleri Türbesinden Mevlana Hazretleri Türbesine yapılacak “Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü” ve Hazreti Mevlana'nın sandukası başında 'Gülbank' duasıyla devam edecek. Medya, spor, ilim ve kültür dünyasından davetlilerin katılacağı Teşrif-i Konya kutlamaları kapsamında; sema gösterisi, Vuslat isimli tiyatro oyunu ve mistik müzikte dünya çapında üne sahip üç kardeşten oluşan Filistinli Le Trio Joubran grubunun konseri de yer alacak. 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında ebru, seramik, resim sergileri, Sokakta Sanat gibi etkinliklerin de yer alacağı kutlamalar, ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen Sufisin Sufi Sinema Günleriyle sona erecek.

“791 yıl sonra bu kutlu gelişi yeniden yaşatacağız”

Konya'nın, Hazreti Mevlana ve ailesinin gelişiyle birlikte ilim, sevgi ve hoşgörünün merkezi haline geldiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Konya'nın sekiz asır önce Belh'ten uzun bir yolculuk sonunda bu topraklara gelen Hazreti Mevlana ve ailesini kucaklayan merkez olduğunu belirterek, “Selçuklu çağının Horasan'dan Endülüs'e uzanan, geniş İslam coğrafyasının en kıymetli ilim, felsefe ve sanat merkezlerinden biri olan Konya, Hazreti Mevlana ve ailesinin teşrifleriyle nice Hak dostunu bağrına basmış ve daha büyük önem kazanmıştır. Düşünce ve eserleriyle Anadolu'ya sevgi barış ve kardeşliği getiren Hak aşığı büyük düşünür Hazreti Mevlana'nın şehrimize gelişlerini 791 yıl sonra yeniden yaşatacağız” dedi.