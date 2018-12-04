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Konya merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı

Konya merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyon kapsamında 15 zanlı gözaltına alınırken, 19 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Edinilen bilgilere göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 34 muvazzaf asker hakkında 24 ilde yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin yakalanması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda Konya ve diğer iller olmak üzere toplamda 15 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 19 zanlının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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