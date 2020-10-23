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Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ByLock kullananların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ByLock kullananların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 7 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Aralarında ByLock kullananların da bulunduğu 7 şüpheli, Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM'e götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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