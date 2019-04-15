Konya merkezli FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı

Konya'da, soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü, büfe, ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi-imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 7'si muvazzaf asker olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.