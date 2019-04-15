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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Konya'da, soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü, büfe, ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi-imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 7'si muvazzaf asker olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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